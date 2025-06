50 Cent will P. Diddys mögliche Trump-Begnadigung verhindern

P. Diddy (55) steht derzeit in New York wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten vor Gericht, doch die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Rivalität zwischen ihm und dem Rapper 50 Cent (49). Letzterer will nämlich aktiv verhindern, dass P. Diddy eine mögliche Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump (78) erhält. In mehreren, inzwischen gelöschten Social-Media-Beiträgen machte 50 Cent deutlich, dass er dem Präsidenten eigene Informationen über P. Diddy zukommen lassen will. "Combs hat wirklich schlimme Dinge über Trump gesagt, das ist nicht in Ordnung", hatte er laut Spiegel geschrieben.

Das US-Magazin Rolling Stone berichtete bereits Mitte Mai, dass hinter den Kulissen von P. Diddys Vertrauten erwogen werde, ob ein Gnadengesuch beim Präsidenten Aussicht auf Erfolg haben könnte. Donald selbst erklärte jüngst bei einer Pressekonferenz, dass er mit dem Fall vertraut sei, aber noch keine Position dazu eingenommen habe. 50 Cent scheint sich jedoch sicher zu sein, dass Donalds Entscheidung von persönlichen Loyalitäten beeinflusst wird. So wies er in seinen Social-Media-Beiträgen außerdem darauf hin, dass der Präsident negative Aussagen über sich nicht vergessen würde.

Die Fehde zwischen den beiden Musikern besteht bereits seit vielen Jahren und wurde 2006 durch einen Disstrack von 50 Cent gegen P. Diddy befeuert. Anlass für die damaligen Spannungen waren unter anderem Gerüchte über eine mögliche Verwicklung von P. Diddy in den Mord an Notorious B.I.G. (✝24), die dieser stets bestritt. Auch in der Vergangenheit hat 50 Cent versucht, seinen Rivalen öffentlich in ein schlechtes Licht zu rücken, unter anderem durch das Ankündigen einer Dokuserie zu den aktuellen Vorwürfen gegen ihn.

Getty Images Donald Trump im Mai 2025 im Oval Office

Getty Images 50 Cent, Kanye West, P. Diddy und Jay Z, August 2007