Nach einer medienaufreibenden Trennung von ihrem Noch-Ehemann Pascal Kappés (28) schien Ex-Bachelor-Babe Denise (28) in ihrem neuen Freund Tim endlich das ganz große Glück gefunden zu haben – bezeichnete ihn sogar als Vaterersatz für Söhnchen Ben. Doch plötzlich stoppen die gemeinsamen Liebes-Pics auf Social Media, ein schlechtes Zeichen bei der zeigefreudigen Influencerin. Im Promiflash-Interview erzählt der Kindsvater Pascal nun, wie er die Beziehungssituation seiner Ex einschätzt.

"Man kennt ja Denise und man weiß ja, wie sie agiert. Und wenn man schon merkt, da kommen keine Pärchen-Bilder mehr... Ich mein, das war ja bei uns damals auch so, dass irgendwann nichts mehr kam und wenn man merkt, da kommt nichts mehr, dann macht man sich Gedanken. Schlussendlich habe ich es dann aber doch aus den Medien erfahren", verrät der ehemalige Mister Saarland gegenüber Promiflash beim Designer-Fitting des Mode-Labels Bernert Cölln. Offenbar hat die Trennung von ihm und die mögliche Trennung von Tim einige Parallelen.

Im Gegensatz zu Denise schwebt der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller mit seiner neuen Freundin Lea Marie Karrenbrock aktuell auf Wolke sieben, mit oder ohne Pärchen-Fotos. Vor Kurzem sind die beiden sogar schon zusammengezogen.

