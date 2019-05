Warum postet Denise Kappès (28) gar keine Bilder mehr mit ihrem Liebsten? Nachdem die Ex-Bachelor-Kandidatin sich von ihrem Noch-Ehemann Pascal Kappés (28) getrennt hatte, machte sie im Sommer 2018 die Beziehung zu ihrem Tim offiziell. Noch im März schwärmte die 28-Jährige gegenüber Promiflash in den höchsten Tönen von ihm. Doch weil die Mama des kleinen Ben-Matteo jetzt seit über zwei Monaten kein Pärchenbild mehr veröffentlicht hat, machen sich ihre Fans so langsam Sorgen: Kriselt es etwa zwischen Denise und Tim?

Offenbar haben sich bereits etliche Follower nach ihrem Beziehungsstatus erkundigt – einige der Fragen beantwortete die Beauty jetzt in ihrer Instagram-Story. Ein Fan wunderte sich beispielsweise: "Was ist mit Tim? Man hat ihn lange nicht gesehen? Alles okay bei euch?", woraufhin Denise klarstellte: "Ja, alles ok!" Warum sie dann trotzdem keine Schnappschüsse mehr mit Tim ins Netz stellt, klärte sie ebenfalls auf: "Möchte er aktuell nicht."

Weil Denise sich zuvor gemeinsam mit dem frisch getrennten Musiker Henning Merten in ihrer Story präsentierte, vermuteten einige Abonnenten sogar, zwischen den beiden würde etwas laufen! Auch das dementierte die Berlinerin bereits – und drückte mit einem lachenden Smiley ihre Belustigung über die Theorie aus. Denkt ihr, bald kommt mal wieder ein Couple-Pic mit Tim? Stimmt ab!

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès mit Tim

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès mit Sohn Ben-Matteo und Freund Tim

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, März 2019

