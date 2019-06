Es war eine Tragödie, die Amanda Holden (48) auch viele Jahre später immer noch nicht loslässt. 2011 hatte die britische Moderatorin und Schauspielerin im siebten Monat eine Totgeburt – und verlor ihren Sohn Theo. In einem Interview sprach der TV-Star, der mit Ehemann Chris Hughes zwei Töchter hat, darüber, wie präsent Theo heute noch für sie und enthüllte: So ging Amanda mit dem bitteren Schicksalsschlag um.

Die Gefühle des Verlusts seien allgegenwärtig, erklärte die 48-Jährige gegenüber You Magazine: "Theo wird immer ein Teil unserer Familie sein". Noch immer denke sie täglich an ihren verstorbenen Sohn: "Er wäre heute ein Jahr älter als [Tochter] Hollie. Oft schaue ich Kinder an, die ein Jahr älter als sie sind, und denke: 'Oh ja, Theo hätte heute genau das gemacht'". Amanda stellte auch klar, dass ihre Familie – allen voran Ehemann Chris – ihr sehr dabei helfe, mit dem Schmerz umzugehen: "Es ist nichts, mit dem man je fertig wird, aber ich komme damit klar, ich habe meinen tollen Ehemann und unsere Liebe füreinander und unsere Familie hat uns da durchgebracht."

Amanda ging auch in der Vergangenheit stets offen mit ihrer Trauer um – und wurde sogar tätig: Theo zu Ehren rief die Blondine die Wohltätigkeitsorganisation Theo’s Hope (zu Deutsch: Theos Hoffnung) ins Leben. Der Verein kümmert sich darum, Betroffenen in Geburtskliniken eine Trauerberatung zur Verfügung zu stellen.

Getty Images Amanda Holden im September 2018

WENN.com Chris Hughes und Amanda Holden im Oktober 2015

Getty Images Amanda Holden bei den BAFTAs 2018

