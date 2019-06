Oh là là, ganz schön sexy! Ella Endlich (34) tanzt seit einigen Wochen ziemlich erfolgreich durch das Format Let's Dance. Vor allem in der vergangenen Woche zog sie mit ihrem Show-Auftritt alle Blicke auf sich, denn bei einem Tanz zu dritt mit ihrem Profi Valentin Lusin (32) und seiner Ehefrau Renata Lusin (31) ging es richtig heiß her – zum krönenden Abschluss der Rumba kam es zu einem Kuss bei den beiden Frauen! Jetzt legen die Damen in Sachen Sexyness noch einmal nach: Sie zeigten ihre Traumkörper im Bikini beim gemeinsamen Badespaß.

Auf Instagram teilte Renata nun einen sexy Slow-Motion-Clip. Dort zu sehen: Sie und die Sängerin, jeweils in knappen Bikinis, vor einem See. Gekonnt werfen die Damen ihre nassen Mähnen nach hinten, schauen erst lächelnd-lasziv in die Kamera und werfen sich anschließend strahlend-heiße Blicke zu. Dazu schrieb die Profitänzerin: "Mädels, nachdem sie geprobt haben."

Ob Renata bei Ellas Proben für das anstehende Halbfinale geholfen hat? Sicher dürfte in jedem Falle sein, dass die schöne Brünette dem Tanzpaar mit Rat und Tat zur Seite steht – schließlich gelten sie als Favoriten und als Valentins Frau unterstützt sie ihren Liebsten stets, wo sie kann. Erst kürzlich feierten die beiden Turteltauben ihren fünften Hochzeitstag.

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Sängerin

Getty Images Valentin Lusin, Renata Lusin und Ella Endlich bei ihrer "Let's Dance"-Rumba

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin bei ihrer Hochzeit, 2014

