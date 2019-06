Diese Nachricht dürfte für Jubelstürme sorgen! Bereits seit 1999 bringt SpongeBob Schwammkopf die Kinderaugen zum Leuchten und sorgt bis heute auch bei den älteren Zuschauern für Lacher. Während die Fans in den bisherigen zwölf Staffeln und zwei Kinofilmen einen Einblick in das Leben des erwachsenen SpongeBobs bekommen konnten, drehen die Macher jetzt die Zeit zurück: Der gelbe Zuschauerliebling bekommt ein Prequel, das sich um seine Kindheit dreht!

Wie Just Jared berichtet, soll sich "Kamp Koral" mit dem Leben des zehnjährigen gelben Schwammes befassen – und auch hier können sich die "SpongeBob"-Anhänger offenbar auf jede Menge Unterwasser-Abenteuer freuen. In 13 Episoden soll der Mini-Quadratkopf dabei begleitet werden, wie er mit seinen Freunden eine aufregende Zeit in einem Sommercamp verbringt. Neben Lagerfeuern und Schwimmausflügen gehen SpongeBob und seine Kumpel demnach unter anderem auch auf Quallenjagd. Wann genau "Kamp Koral" starten soll, steht bisher allerdings noch nicht fest.

Ramsey Naito, die für die Produktion und Entwicklung von EVP-Animationen bei Nickelodeon zuständig ist, schwärmte laut dem Onlineportal in einer Pressemitteilung über die anstehende Serie: "SpongeBob verfügt über ein unglaubliches Universum, das es zu erweitern gilt." Die Tatsache, dass es "Kamp Koral" geben werde, verdeutliche die "Stärke und die Langlebigkeit dieser Charaktere, die Generationen von Fans auf der ganzen Welt kennen und lieben."

2004 Paramount Pictures SpongeBob und Patrick aus "SpongeBob Schwammkopf"

United Archives GmbH Szene aus "SpongeBob Schwammkopf"

2004 Paramount Pictures SpongeBob Schwammkopf

