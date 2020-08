Diese Neuigkeiten dürften nicht nur die Kleinen freuen! Bereits seit 1999 verzaubern die Geschichten des gelben Meeresbewohners Spongebob Schwammkopf Millionen von Kindern und auch für viele erwachsene Fans ist die Nickelodeon-Show immer noch ein Hit. Dabei tragen Charaktere wie Patrick Star, Thaddäus Tentakel, Sandy Cheeks und Co. maßgeblich zum Erfolg der Serie bei. Schon bald dürfen sich die Zuschauer über besondere neue Folgen aus Bikini Bottom freuen: Seestern Patrick ist der Star eines neuen Spin-offs!

Nach einem Bericht von Quotenmeter kündigte der Sender Nickelodeon "Die Patrick Star Show" an. In dem neuen Format dürften sich die Fans auf noch nie da gewesene Impressionen freuen: Patrick soll darin eine eigene Talkshow moderieren – und den Zuschauern so Einblicke in sein Leben und in das seiner Familie geben. Doch damit nicht genug: Zusätzlich sei auch geplant, neue Charaktere einzuführen. Ein offizieller Starttermin wurde bis jetzt noch nicht bekannt gegeben.

In der US-amerikanischen Version des Spin-offs soll Bill Fagerbakke, der bereits für die ursprüngliche Serie im Tonstudio stand, dem Seestern weiterhin seine Stimme leihen. Ob der deutsche Synchronsprecher Fritz Rott, der seit Staffel acht dabei ist, Patrick auch in "Die Patrick Star Show" sprechen wird, ist noch unklar.

