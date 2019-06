Musste er an seinem Geburtstag etwa ohne Söhnchen Alessio (3) auskommen? Pietro Lombardi (27) wurde am Sonntag 27 Jahre alt. Bereits am Samstagabend feierte der Sänger mit seinen Jungs in den Ehrentag hinein und ließ es dabei ordentlich krachen. Ob er seinen Sohn an diesem Wochenende noch zu Gesicht bekam, scheint jedoch eher fraglich zu sein: Alessio gratulierte seinem Papa an dessem großen Tag aus dem Auto heraus!

In der Instagram-Story von Mama Sarah (26) zeigte sich die Sängerin mit ihrem Sohn in einem kurzen Video: Während sie hinterm Steuer saß, befand sich ihr kleiner Sohn auf der Rückbank. "Happy Birthday zum Geburtstag, Papa!", rief die 26-Jährige in die Kamera. Auch ihr dreijähriger Nachwuchs sprach die Glückwünsche mit, war aufgrund der lauten Stimme seiner Mama aber nur teilweise zu hören. Ob Pietro seinen Ehrentag tatsächlich ohne den wohl wichtigsten Menschen in seinem Leben verbringen musste, ist jedoch nicht ganz sicher – schließlich könnten Sarah und Alessio auch gerade auf dem Weg zu dem Karlsruher gewesen sein.

Wie sehr ihm sein kleiner Sohn am Herzen liegt, stellte der DSDS-Gewinner von 2011 erst kürzlich wieder unter Beweis: In den sozialen Netzwerken postete er vor wenigen Tagen ein Video, in dem er Alessio einen Song vorsang. Zudem untermalte der Musiker den besonderen Moment mit dem Kommentar: "Unzertrennlich."

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

ActionPress Pietro Lombardi, Pop-Sänger

