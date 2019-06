Bald hat das Warten für Janni (28) und Peer Kusmagk (43) endlich ein Ende: Die beiden werden zum zweiten Mal Eltern. Das Geschlecht haben der einstige Dschungelcamp-König und die Surferin bereits verraten: Söhnchen Emil-Ocean (1) darf sich über eine Schwester freuen! Wie das Mädchen heißen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Neben Nela-Lilou, Lola-Reef, Arielle, Ruby und Jewel ist jetzt aber auch noch ein neuer Name auf die Favoritenliste gerutscht – und der steht in enger Verbindung mit dem Geburtsmonat der Kleinen.

Dass Peer und Janni durchaus kreativ sind, was die Namenswahl betrifft, beweisen sie immer wieder mit neuen Vorschlägen. Von einer Idee sind sie aber jetzt besonders angetan: "Wenn sie im Juni kommt, heißt sie June-Sky und wenn sie im Juli kommt, heißt die Juli-Sky", ließ der Zweifachpapa in spe gegenüber RTL die Bombe platzen – allerdings mit Vorbehalt. "Ich finde das total gut, aber das kann sich bei uns alles schnell wieder ändern", meinte er.

Bereits Anfang Mai veröffentlichte das Adam sucht Eva-Traumpärchen ein Pic, auf dem es die engere Auswahl der möglichen Namen auf einer Tafel präsentiert. Juli-Sky stand darauf bereits geschrieben und schaffte es in der Promiflash-Umfrage sogar auf Platz drei der Spitzenreiter. Nela-Lilou und Ruby waren dann aber doch noch minimal beliebter.

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk im Juni 2019

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni, Peer und Emil-Ocean Kusmagk im Februar 2019

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk und Sohn Emil-Ocean

Anzeige

Was haltet ihr von Janni und Peers Idee bezüglich June-Sky und Juli-Sky? Ich finde den Einfall richtig gut. Ich finde das irgendwie total kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de