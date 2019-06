Traditionell feiert Queen Elizabeth II. (93), die eigentlich im April geboren wurde, wetterbedingt erst im meist sonnigen Juni ihren Ehrentag mit der Trooping the Colour Parade. Am vergangenen Samstag war es dann wieder so weit: Die britische Königsfamilie versammelte sich zur Geburtstagsparade der 93-Jährigen. Besonders Prinzessin Charlotte (4) schien für den Anlass großen Wert auf ihr Äußeres gelegt zu haben: Sie wartete gleich mit zwei Frisuren auf – was zahlreichen Fans jedoch entgangen ist!

Wie in jedem Jahr präsentiert sich die Königin nach der Militärparade im Kreise ihrer Liebsten auf dem Balkon des Buckingham-Palastes, um den Überflug von Flugzeugen der Royal Air Force zu bestaunen. Kurz zuvor konnten Fans einen ersten Blick auf ihre Großenkelin Charlotte erhaschen, die gemeinsam mit ihren Brüdern Prinz George (5) und Prinz Louis (1) aus einem Fenster schaute, um die versammelte Menschenmenge zu beobachten. Aufnahmen zeigen die Vierjährige dabei mit zurückgekämmtem Haar, abgeteilt zu einem halbhohen Zopf, der von einer blauen Schleife gehalten wird. Während ihres Balkon-Auftritts verzückte die Prinzessin dann allerdings mit einem Mittelscheitel und zwei zur Seite geflochtenen Zöpfen, die an ihrem Hinterkopf mit derselben Schleife zusammengebunden wurden!

Auch wenn Herzogin Kate (37) wahrscheinlich für die Last-Minute-Frisur verantwortlich ist – sie scheint bei Mutter und Tochter gleichermaßen beliebt zu sein: Charlotte hatte den gleichen Hairstyle bereits, als sie Kates Gartenprojekt “Back to Nature” auf der Chelsea Flower Show besuchte. Auch Kate trug eine ähnliche Variante, als sie kurz darauf die Queen durch ihren Garten führte.

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids bei der Trooping the Colour-Parade

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

