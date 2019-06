Alle Jahre wieder kann sich Queen Elizabeth II. (93) über gleich zwei Geburtstagsveranstaltungen freuen: Neben ihrem eigentlichen Ehrentag am 21. April steigt traditionsgemäß auch im Juni auf Londons Straßen eine zusätzliche Parade zu Ehren der Königin. Promiflash zeigt euch die schönsten Bilder der diesjährigen Festivitäten, bei denen eine ganze Reihe von Gästen Aufsehen erregten. Die Liste reicht von jungen Blaublütern bis hin zu Neu-Royal Herzogin Meghan (37)!

Soldaten und Pferde, wohin das Auge reicht und Blasinstrumente von enormer Größe und Schallfähigkeit – das Trooping the Colour-Event gehört zu den prunkvollsten Festen in der Geschichte des britischen Königshauses. Die Frau der Stunde, die Königin, fuhr nach alter Tradition in einer prachtvollen Kutsche vor, gekleidet in einem edlen, wenn auch überraschend farblosen Kostüm der Designerin Angela Kelly, mit besticktem Hut und Perlenschmuck. In einer weiteren Kutsche folgten Herzogin Camilla (71) und Herzogin Kate (37) in einem Alexander McQueen (✝40)-Kleid. Während ihre Ehemänner Prinz Charles (70) und Prinz William (36) in traditionellen Kostümen einherritten, nahmen dafür Prinz Harry (34) und seine in Clare Waight Keller gekleidete Meghan bei ihrer Familie platz. Sie bestritten damit ihren ersten Termin nach der Geburt ihres Kindes – von Archie Harrison fehlte am Samstag allerdings jede Spur.

Dafür sorgten aber andere Mini-Royals für süße Momente: Noch bevor die Königsfamilie, darunter auch Prinzessin Beatrice (30), Prinzessin Eugenie (29), deren Ehemann Jack Brooksbank (33) und Co., den Balkon zur alljährlichen Zusammenkunft erreichten, beobachteten ihre jungen Verwandten das Trara von den massiven Fenstern des Buckingham Palasts. Kein Wunder, denn es gab mal wieder viel zu sehen – wie zum Beispiel die jährliche Performance der Mitglieder der britischen Armee.

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Trooping the Colour-Event in London

Anzeige

Getty Images Die Trooping the Colour-Parade in London

Anzeige

Peter Summers / Getty Images Europe Prinz Harry, Herzogin Meghan, Herzogin Camilla und Herzogin Kate bei Trooping the Colour

Anzeige

Getty Images Prinz William beim Trooping the Colour-Event 2019

Getty Images Prinz Charles beim Trooping the Colour-Event 2019

Pete Summers/Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank beim Trooping the Colour-Event

Getty Images Der Buckingham Palast während der Trooping the Colour-Parade

Getty Images Die Trooping the Colour-Parade 2019 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de