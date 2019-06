Große Trauer in der Modewelt: Caren Pfleger ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Katharina von Paffendorf, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, wurde in den Achtzigerjahren berühmt – nach ihrer Zeit als Model machte sie sich als internationale Modedesignerin einen Namen und sahnte zahlreiche Fashion-Awards ab. Doch ihr Privatleben wurde in den vergangenen Jahren von ihrer Krebsdiagnose überschattet, an der sie schlussendlich verstarb.

Bereits vor vier Jahren wurde bei der Blondine Brustkrebs festgestellt – nachdem sich zahlreiche Metastasen gebildet hatten, verlor sie bereits am 11. Mai 2019 den Kampf gegen ihre Erkrankung, wie Bild aus ihrem Bekanntenkreis erfahren hat. Vom Leiden der Modeschöpferin erfuhr die Öffentlichkeit erst nach ihrem Ableben – lediglich ihre Tochter Eva begleitete die Witwe durch die schwere Zeit. "Caren wollte kein Mitleid erregen, deshalb litt sie im Verborgenen. Sie wurde am 22. Mai ohne öffentliche Trauerfeier im engsten Familienkreis beerdigt", fasst Carens gute Freundin Monika Kistemann im Gespräch mit dem Magazin zusammen.

Neben Caren verstarb in diesem Jahr auch eine weitere Mode-Ikone: ihr guter Freund Karl Lagerfeld (✝85). Die beiden Designer verband seit mehr als 20 Jahren die Liebe zur Mode. Karl zeichnete Carens Kollektionen zum Beispiel 1996 und 1998 mit dem Fil d'Or-Award aus.

Ohlenbostel Guido, ActionPress Caren Pfleger, Mode-Ikone

Ohlenbostel Guido, ActionPress Caren Pfleger, Mode-Ikone

Getty Images Karl Lagerfeld, Modeschöpfer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de