Am vergangenen Wochenende feierte Celine Dion (51) Abschied von ihrer Show in Las Vegas. Nach rund 16 Jahren und über 1.000 Konzerten im Colosseum des Caesar Palace' gab sie am Samstag ihre allerletzte Vorstellung. Trotz der Abschiedsstimmung gönnte die Sängerin sich und ihrem Publikum auch ein wenig Humor: Für die besonders dringliche Angelegenheit eines Gastes unterbrach sie sogar ihren Auftritt!

Auf Twitter kursieren gerade einige Aufnahmen, die die witzige Szene zeigen: Ein Zuschauer musste so dringend auf die Toilette, sodass er während der Vorstellung aufstand und den Saal verließ. Doch Celine nahm es locker: Kurzerhand unterbrach sie ihr Konzert und entertainte das Publikum mit ordentlich Witz bis der Herr zurückkam. Damit nicht genug, fing die 51-Jährige mit diesem auch noch einen lustigen Plausch an: "Na, warst du auf der Toilette? Fühlst du dich jetzt besser?", fragte die Musikerin den Mann und bat ihn extra auch noch zu sich vor die Bühne. Als der Fan dann wieder auf dem Weg zu seinem Platz war, kommentierte die Show-Größe noch sichtlich belustigt: "Lass dir Zeit. Ich hab auf dich gewartet. Wir alle haben auf dich gewartet. 4.300 Leute haben auf dich gewartet."

Doch neben der Comedy-Einlage wurde es dann auch noch richtig emotional, als der Abschied von der Show-Residenz dann tatsächlich gekommen war: Die "My Heart Will Go On"-Interpretin holte ihre drei Söhne auf die Bühne, um ihrem verstorbenen Ehemann und dem Vater ihrer Kinder zu gedenken.

