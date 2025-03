Céline Dion will unbedingt beim ESC in Basel auftreten

Céline Dion (56), die kanadische Sängerin mit Weltstar-Status, könnte beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel auftreten. Die Organisatoren des ESC bestätigten, dass sie seit Monaten mit der Musikerin in Kontakt stehen, um einen Auftritt zu ermöglichen. Céline, die 1988 mit dem Song "Ne Partez Pas Sans Moi" für die Schweiz gewann, hat ihr Interesse an der Teilnahme signalisiert. Ihr Auftritt steht jedoch unter einem großen Vorbehalt: Die Künstlerin leidet am seltenen Stiff-Person-Syndrom, das ihre Gesundheit und Planungsmöglichkeiten erheblich beeinträchtigt. "Sie will es möglich machen, wenn es irgendwie geht", erklärte Co-Executive Producer Reto Peritz gegenüber 20 Minuten.

Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren und die Nachfrage nach der Sängerin ist hoch. Reto gibt an, dass Dion sowohl ein essenzieller Teil der Eurovision-Geschichte als auch eine emotionale Wahl für das Event in der Schweiz sei. Genaue Details zu den finanziellen und organisatorischen Aspekten des möglichen Auftritts bleiben unklar – laut Reto will man die Gebührengelder jedoch verantwortungsvoll einsetzen. Für den Fall, dass Dion absagen muss, gibt es bereits umfangreiche Alternativpläne, wie Co-Produzent Moritz Stadler versicherte. Trotzdem ist der Wunsch der Organisatoren deutlich: "Wir würden uns persönlich über eine Zusage sehr freuen."

Céline Dion hat eine enge Verbindung zum Eurovision Song Contest, der ihre internationale Karriere begründete. Rückblickend schwärmten die Produzenten von ihrem Auftritt im Jahr 1988, den sie damals live verfolgten. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen zeigte die Sängerin im Juli 2024 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris, dass ihre Bühnenpräsenz nichts eingebüßt hat. Mit einer emotionalen Darbietung auf dem Eiffelturm begeisterte sie Fans weltweit. Der ESC 2025 in Basel wäre nicht nur ein besonderes Comeback für die Musikerin, sondern auch ein Moment voller Symbolik – zurück in dem Land, das ihr den Weg zur globalen Ikone ebnete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion, 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion, Musikerin

Anzeige Anzeige