Cardi B (26) kämpft mit fiesen Wassereinlagerungen! Die Musikerin jettet für ihre Shows durch die ganze Welt. Ob in Asien, Amerika oder Europa, ganz egal – Cardi hat schließlich Fans auf jedem Kontinent, die sie gerne live sehen wollen. Um bequem von A nach B zu kommen, fliegt die "Press"-Interpretin stets mit ihrem eigenen Privat-Jet – doch die Zeit in der Luft steckt ihr Körper alles andere als gut weg!

Denn die Flugmeilen machen sich vor allem in Cardis Beinen bemerkbar, wie sie in ihrer Instagram-Story verraten hat: "Schaut euch an, wie geschwollen meine Füße nach jedem Flug aussehen, stellt euch mal meinen Körper vor", schreibt die Mutter einer Tochter zu einem erschreckenden Foto. Auf dem Schnappschuss sieht man Cardis Füße, die extrem aufgedunsen sind – einschneidende Abdrücke an den Knöcheln und auf dem Fuß lassen zudem vermuten, dass sie auf dem Flug wohl viel zu enge Schuhe getragen hat.

Ihre aufgedunsenen Füße sehen nicht nur schmerzhaft aus, sie können auch Gefahren bergen. Denn durch das lange Sitzen, den Bewegungsmangel und die trockene Luft im Flugzeug kann das Blut in den Beinen immer dicker werden – und im schlimmsten Falle ein Gerinnsel entstehen!

Instagram / iamcardib Cardi Bs Füße

Getty Images Cardi B, Sängerin

Getty Images Cardi B bei den Billboard Music Awards 2019

