Lippen wie eine Puppe oder doch eher wie ein Gummiboot? Offenbar nehmen manche Frauen einiges in Kauf, um so auszusehen wie ihr großes Idol Barbie. Nur leider geht das oft ziemlich daneben. Auch die bulgarische Studentin Andrea Ivanova ist nur mit viel Fantasie als Barbie-Puppe zu erkennen. Dabei hat Andrea für ihren Look bereits 15 Operationen hinter sich gebracht – in nur einem Jahr!

Die 21-Jährige wollte zwar schon immer so aussehen wie ihr Plastik-Vorbild, hat aber erst 2018 mit ihrer Transformation angefangen. "Ich habe nicht mitgezählt, es könnte auch mehr sein. Ich war mindestens einmal im Monat da", erzählte die Blondine im Interview mit der Zeitung Bulgaria Today. Das meiste Geld floss dabei wohl in ihre XXL-Lippen, die auf viele ihrer Follower eher gruselig als schön wirken. Davon lässt Andrea sich aber nicht beirren. Sie findet ihre Lippen jetzt einfach perfekt.

Mit 15 Operationen liegt Andrea aber noch weit hinter anderen menschlichen Puppen. Real-Life-Ken Rodrigo Alves (35) hat zum Beispiel schon 69 Beauty-Eingriffe hinter sich. Mit ihrem aktuellen Tempo könnte Andrea schnell aufholen.

