Jetzt sind sie zu viert! Mit ihren Rollen in den Film-Hits "Männerherzen" und auch "Maria, ihm schmeckt’s nicht!" machte sich Mina Tander in der deutschen Fernsehbranche einen Namen. Ihr Privatleben hielt die brünette Beauty bislang aber immer aus der Öffentlichkeit heraus, teilt auch in den sozialen Medien wenige Einblicke in ihren Alltag. Jetzt überraschte der TV-Star mit putzigen Baby-News: Mina ist vergangene Woche zum zweiten Mal Mama geworden.

Ihre zweite Schwangerschaft hielt die 40-Jährige bis zum siebten Monat geheim – doch dann konnte sie ihre Babykugel einfach nicht mehr verstecken. Vergangene Woche brachte die Frau von Krimi-Regisseur Elmar Fischer dann einen Sohn zur Welt, der das Familienglück nun perfekt macht. Die frischgebackene Zweifach-Mama schwärme gegenüber Bild: "Er ist groß und gesund und kam an einem sonnigen Nachmittag auf die Welt."

Der kleine Wonneproppen brachte bei seiner Geburt dreieinhalb Kilo auf die Waage und war 54 Zentimeter groß. Den Namen ihres neuesten Familienzuwachses wollten die stolzen Eltern bislang aber noch nicht verraten: "Wir sind unendlich dankbar und glücklich und freuen uns jede Sekunde über diesen 'süßen Typ‘, wie er bei uns nur noch heißt."

ActionPress / gbrci / Future Image Elmar Fischer, Ehemann von Mina Tander

Getty Images Mina Tander im Juni 2018

Getty Images Mina Tander 2016 in München

