Bereits seit sechs Jahren ist Ingo Kantorek fester Bestandteil des Köln 50667-Casts und mischt die Daily als Alex Kowalski ordentlich auf. Doch nun bricht der Seriendarsteller auf zu neuen Ufern. So wird der tätowierte Schauspieler ab dem 13. Juni in der Sendung "Tattoo Stories – Das geht unter die Haut" zu sehen sein. In dem Format erfüllt er Menschen den Traum ihrer absoluten Wunsch-Tätowierung.

An der Seite von Burlesque-Tänzerin Zoe Scarlett begleitet der 44-Jährige in der RTL II-Sendung Menschen, die sich ein besonderes Ereignis für immer unter der Haut verewigen lassen wollen. Über seine neue Aufgabe verriet der gebürtige Schauspieler: "Tattoos sind ein großer Teil von mir. Für dieses Projekt brauchte ich noch eine feminine Seite. Das ist Zoe, eine meiner besten Freundinnen."

Teilnehmer der neuen Sendung erzählen zunächst in einem Gespräch mit den beiden Moderatoren ihre Geschichte und lassen sich danach das Erlebte von Top-Tätowierern stechen – das Besondere: Das Motiv und Endergebnis sehen sie erst, wenn es bereits für immer unter ihre Haut gebannt wurde.

"Tattoo Stories – Das geht unter die Haut" am Donnerstag, 13. Juni, um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II Zoe Scarlett und Ingo Kantorek

RTL II Ingo Kantorek und Zoe Scarlett am Set von "Tattoo Stories"

RTL II Zoe Scarlett und Ingo Kantorek in der Sendung "Tattoo Stories"

