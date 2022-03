Mit diesem Schmuckstück verbindet Yvonne Pferrer (27) eine Menge Emotionen. Bei Köln 50667 stand sie unter anderem mit Ingo Kantorek (✝44) vor der Kamera und mimte in der Daily dessen Serientochter Anna Kowalski. Im August 2019 kam der Darsteller bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Ihren einstigen Co-Star hält Yvonne aber stets in Ehren – unter anderem erinnert diese Kette sie an Ingo.

In ihrer Instagram-Story zeigte die 27-Jährige das besondere Schmuckstück. Der Anhänger der silbernen Kette hat die Form eines Totems mit Flügeln. "Lieblingskette. Geschenk von Ingo Kantorek", schrieb die Travel-Influencerin zu dem Foto und machte auch deutlich, wie viel ihr diese bedeutet. "Mein wertvollstes Schmuckstück – emotional gesehen", betonte sie. Diese werde die Schauspielerin auch auf keinen Fall jemals hergeben.

Ende 2020 hatte Yvonne ebenfalls wieder mit einem rührenden Beitrag an Ingo erinnert. Damals hatte sie alte Aufnahmen aus ihrer Serienzeit, auf denen beide glücklich in die Kamera strahlten, sowie ein emotionales Video geteilt. "Für immer. Es gibt Momente und Menschen, die kann und will man nicht vergessen", hatte die Kölnerin dazu notiert.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrers Kette von Ingo Kantorek

Instagram / yvonnepferrer Ingo Kantorek und Yvonne Pferrer

