Ingo Kantorek (✝44) wird von seinen Köln 50667-Co-Stars sehr vermisst. Am 16. August 2019 sind der TV-Darsteller und seine Frau Suzana bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ingo starb noch an der Unfallstelle, seine Liebste erlag ihren Verletzungen wenig später im Krankenhaus – ein Schock, an dem auch heute noch nicht nur die Familie und Freunde der beiden, sondern auch Ingos einstige Kollegen sehr zu knabbern haben. Anlässlich seines zweiten Todestags widmen ihm einige seiner Serien-Wegbegleiter nun liebevolle Worte im Netz.

Janine Pink (34) postete auf Instagram beispielsweise ein Foto, auf dem der Himmel zu sehen ist. Dieses versah sie mit Ingos und Suzanas Namen, einem Tauben-Emoji und einem weißen Herz. Auch Pia Tillmann (33) erinnerte in ihrer Story an ihren verstorbenen Kollegen. Sie schrieb "Immer geliebt, nie vergessen, für immer vermisst" und fügte ein schwarzes Herz hinzu.

Christoph Oberheide widmete seinem Freund ebenfalls rührende Worte. "Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur, mit dem Unbegreiflichen zu leben", kommentierte der gebürtige Niedersachse ein Schwarz-Weiß-Foto von zwei brennenden Kerzen.

