Pia Tillmann (33) denkt heute ganz besonders an ihren geschätzten Kollegen Ingo Kantorek (✝44). Im August 2019 erschütterte dessen Todesnachricht Familie, Freunde, Fans und die Köln 50667-Gemeinschaft: Das einstige Serien-Urgestein und seine Frau Suzana kamen bei einem Autounfall ums Leben. Vor wenigen Wochen jährte sich ihr Todestag zum zweiten Mal – und Freunde und Kollegen setzen emotionale Trauerposts ab. Und auch an Ingos heutigem Geburtstag widmet seine einstige TV-Kollegin ihm einen liebevollen Beitrag im Netz.

In ihrer Instagram-Story teilt Pia eine Erinnerung vom 26. September 2018. In dem Clip ist zu sehen, wie sie am Flughafen auf Ingo stößt und die beiden zusammen herumalbern. Die Aufnahme ziert sie mit schwarzen Herz-Emojis und den Worten: "Happy Birthday. Heute trinken wir auf dich, lieber Ingo." Heute wäre der Tattoo-Fan nämlich 47 Jahre alt geworden.

Ingos Account ist auch zwei Jahre nach seinem Tod noch auf der Plattform zu finden. Unter seinem letzten Post, der ihn und seine Frau zeigt, tummeln sich nun ebenfalls Glückwünsche. "Alles Liebe zum Geburtstag", schreibt ein Fan. "Im Herzen bist du immer bei uns", heißt es in einem weiteren User-Kommentar.

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Schauspielerin

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek in München

