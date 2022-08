Unvergessen: Heute vor drei Jahren starb Ingo Kantorek

Es ist ein schwerer Tag für Ingo Kantoreks (✝44) Fans! Der einstige Köln 50667-Darsteller war am 16. August 2019 mit seiner Lebensgefährtin Suzana auf der Rückfahrt aus einem Italien-Urlaub. Doch die zwei kamen nie zu Hause an – auf dem Rastplatz Sommerhofen an der Autobahn 8 verunfallten sie nämlich. Während Ingo sofort tot war, starb seine Frau einige Tage später im Krankenhaus. Auch drei Jahre nach der Tragödie bleibt der TV-Darsteller unvergessen!

Nicht nur Ingos Fans trauerten damals um ihn, auch seine jüngere Schwester Carola schilderte öffentlich, wie sehr sein plötzlicher Tod die Familie und insbesondere Ingos Mutter mitgenommen hat. "Man sieht ihr an, dass sie nur noch eine leere Hülle ist. Das ist nicht Mutti. Das ist einfach eine Mutter, die ihr Kind verloren hat", sagte sie in der Sondersendung "Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft". Die Fans des Dailystars waren damals eine Stütze für die Hinterbliebenen.

Und bis heute haben seine Fans ihn nicht vergessen: Ingo hat noch immer mehr als 324.000 Follower. Unter seinem letzten Post, in dem er Suzana vier Tage vor seinem Tod eine Liebeserklärung machte, sammelten sich auch heute wieder zahlreiche Kommentare. "Wo geht die Zeit bloß hin? Drei Jahre und es schmerzt immer noch so sehr", schrieb ein User unter den Beitrag.

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek in München

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek im April 2019

Instagram / ingo_kantorek Ingo und Suzana Kantorek

