Pia Tillmann zollt Ingo Kantorek Tribut am fünften Todestag

Fünf Jahre ist es her, dass der deutsche Schauspieler Ingo Kantorek (✝44) bei einem Autounfall verstorben ist. Seine Serienkollegin Pia Tillmann (38) ehrt den verstorbenen Köln 50667-Star nun in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie ein bittersüßes Foto von Ingo und seiner Frau, die zusammen mit ihrem Mann während des Unfalls umgekommen ist, und schreibt dazu: "Niemals vergessen." Dahinter setzt sie zwei Emojis: ein rotes Herz und zum Beten gefaltete Hände. Weiter fügt sie hinzu: "Fünf Jahre und es fühlt sich immer noch an, als wäre es gestern gewesen..."

In der beliebten Reality-Daily-Soap spielte Ingo sechs Jahre lang die Rolle des Alex Kowalski, einem Barbesitzer und Vater der 16-jährigen Anna. Der Teenager wurde von Yvonne Pferrer (29) dargestellt, die sich zum diesjährigen Todestag ihres Serienpapas ebenfalls im Netz meldete. Sie teilte eine Reihe Fotos von sich und Ingo, die scheinbar über die vielen gemeinsamen Jahre am Set entstanden sind. Wie sehr sie immer noch um den gebürtigen Hannoveraner trauert, machen ihre Worte dazu deutlich: "Unvergesslich, ich vermisse dich. Heute vor fünf Jahren. Und immer noch stelle ich mir manchmal die Frage, was wäre, wenn?"

Nachdem die traurige Nachricht von Ingos Tod publik gemacht wurde, wurde lange gerätselt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Auf dem Heimweg von Italien ist das Paar mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und war daraufhin mit einem parkenden Lkw kollidiert. Ingo selbst war noch am Unfallort verstorben, seine Frau erlag erst wenige Stunden später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Wie ein Experte gegenüber Bild damals erklärt hatte, konnte der Auslöser nur ein Sekundenschlaf oder eine einfache Unaufmerksamkeit gewesen sein.

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek und seine Frau Suzana, 2019

Instagram / yvonnepferrer Ingo Kantorek und Yvonne Pferrer, ehemalige "Köln 50667"-Darsteller

