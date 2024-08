Fünfter Todestag: Yvonne Pferrer erinnert an Ingo Kantorek

Ingo Kantoreks (✝44) Tod schmerzt viele bis heute: Der Köln 50667-Darsteller und seine Frau Suzana waren im August 2019 bei einem Autounfall verstorben. Das trifft auch seine Serientochter Yvonne Pferrer (29) nach wie vor sehr. Mit einem Beitrag auf Instagram erinnert die Schauspielerin nun an ihren einstigen Kollegen und widmet ihm liebevolle Worte. "Unvergesslich, ich vermisse dich. Heute vor fünf Jahren. Und immer noch stelle ich mir manchmal die Frage, was wäre wenn?", schreibt sie zu einer Reihe an Bildern, die sie gemeinsam mit Ingo zeigen.

Die 29-Jährige führt weiter aus, sie sei dieses Jahr sehr häufig mit dem Tod konfrontiert worden und könne die Gefühle, die dahinter stehen, nicht in Worte fassen. "Nichts bleibt, wie es einmal war, und dieses Auf und Ab wird immer bleiben. Aber damit sind wir nicht alleine", erklärt Yvonne. Jede Person habe mindestens einen Verlust in ihrem Leben zu verkraften – es sei vermutlich das, was einen menschlich mache. "Es erinnert mich daran, mich nicht so viel aufzuregen und dankbar für jeden Tag zu sein", schließt die ehemalige Anna-Kowalski-Darstellerin ab.

Dass ihr Ingo immer in Erinnerung bleiben wird, beweist Yvonne immer wieder. Vor rund zwei Jahren teilte die TV-Bekanntheit das Bild eines Schmuckstücks in ihrer Story, das sie stets mit ihm in Verbindung bringt: eine silberne Kette mit einem Anhänger in Form eines Totems mit Flügeln. "Lieblingskette. Geschenk von Ingo Kantorek. Mein wertvollstes Schmuckstück – emotional gesehen", betonte sie damals.

ActionPress/Zengel, Dirk Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

