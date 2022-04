Danny Liedtke (32) widmet seinem verstorbenen Kollegen Ingo Kantorek (✝44) rührende Worte! Einige Zeit lang standen die beiden Männer gemeinsam in der Daily Köln 50667 vor der Kamera – bis Ingo 2019 dann bei einem tödlichen Verkehrsunfall ums Leben kam. Nun wird auch Danny nicht länger in seiner Rolle als Kevin ein Teil des TV-Formats sein. Zu seinem Abschied hat sich der Laiendarsteller etwas Besonderes überlegt: Seinen emotionalen Post richtete Danny an Ingo!

"Ich möchte noch mal auf diesem Weg mit dir kommunizieren. [...] Ich weiß, was dieses Projekt für dich bedeutet hat. Und ich denke, jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mir dieser Schritt wehtut", teilte Danny via Instagram mit. Mit seinem Beitrag möchte der Kevin-Darsteller aber nicht auf sich selbst verweisen, sondern vielmehr Ingo in den Mittelpunkt stellen. "Du warst ein guter Mann und das Projekt Köln 50667 hat so viel Leben durch dich erhalten. Für mich warst du ein Vorbild und Freund", schwärmte Danny.

Wie sehr er Ingo vermisst, sei kaum in Worte zu fassen. Dass Danny nun ohne Ingo an seiner Seite die Serie verlässt, ist für den 32-Jährigen noch immer unvorstellbar. "Aber, nun heißt es Abschied nehmen. Was wohl dein Rat wäre in dieser Phase? Fakt ist – diese Zeit werde ich nicht vergessen und immer im Herzen tragen", erzählte Danny.

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Anzeige

ActionPress/Zengel, Dirk Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de