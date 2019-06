Oliver Pocher (41) ist eben mehr als nur ein Comedian! Obwohl er in den beliebten TV-Format Let's Dance nicht den Sieg ergattern konnte, war seine Showteilnahme ein voller Erfolg. Denn in der Sendung konnte der Witzbold beweisen, dass hinter seiner ulkigen Fassade durchaus auch eine ehrgeizige und ernste Seite steckt – und ergatterte mit diesem Image-Wandel etliche neue Fans unter den "Let's Dance"-Zuschauern. Im Promiflash-Interview betonte Oli jetzt, wie glücklich ihn das macht!

"So viel positive Resonanz hab ich schon ewig nicht mehr bekommen", freute sich der 41-Jährige beim Launch des Coca Cola Energydrinks in Hamburg. Das spüre er auch deutlich an seinen steigenden Abonnentenzahlen auf Instagram und Co. "Und auch das Feedback auf der Straße – da hat man wirklich noch mal gesehen: Das war so, wie Fernsehen halt früher auch war, dass Leute anhalten und dich ansprechen auf irgendwelche Tänze", berichtete der Komiker weiter.

Oli kann es zudem schon kaum erwarten, mit den anderen ausgeschiedenen Kandidaten beim großen "Let's Dance"-Finale am Freitag wieder das Tanzbein zu schwingen: "Ich werde da auch noch mal eine Special-Performance hinlegen, da werde ich auch noch mal meinen Traum vertanzen", betonte der Zuschauerliebling gegenüber Promiflash.

Getty Images Christina Luft und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

ActionPress Oliver Pocher, Moderator

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

