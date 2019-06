Sie sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag! Bereits seit zwölf Jahren sind Cathy (31) und Mats Hummels (30) megahappy miteinander. Die Geburt ihres kleinen Sohnes Ludwig (1) im Jahr 2018 machte das Familienglück dann perfekt. Wie glücklich der Fußballspieler seine Freundin auch nach über einem Jahrzehnt noch macht, zeigte die Moderatorin jetzt in den sozialen Medien. Sie postete zum vierten Hochzeitstag ein süßes Turtel-Pic mit ihrem Mats.

Mit einem gemeinsamen Urlaubsfoto gratulierte die 31-Jährige ihrem Liebsten auf ihrem Instagram-Account an diesem ganz besonderen Tag. Darauf liegen die beiden völlig verschmust nebeneinander auf einer Liege – Cathy spielt ihrem Göttergatten sogar am Haar herum, während dessen Hand auf ihrem Bein ruht.Zu dem verliebten Kuschelfoto postete die brünette Beauty ganz schlicht die Worte "Vierter Hochzeitstag und zwölf Jahre" sowie ein rotes Herz-Emoji.

In wenigen Minuten konnte das heiße Bikinibild bereits über 7.000 Likes sammeln. Vielen Fans war das alleinige Klicken auf den Like-Button aber zu wenig – sie gratulierten den beiden zu diesem schönen Jubiläum persönlich. So schrieb ein User: "Glückwunsch. Ihr seid so ein tolles Paar und tolle Eltern."

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Juli 2016

Getty Images Cathy Hummels im November 2018

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels im Juni 2019

