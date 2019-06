Liebes-Krönung bei Fußballspieler Sergio Ramos (33) und der TV-Moderatorin Pilar Rubio! Das attraktive Traumpaar ist seit sieben Jahren glücklich zusammen und begrüßte bereits drei gemeinsame Söhne: Sergio Jr., Marco und Alejandro. Dann das nächste Highlight: Im Juli 2018 gaben Sergio und Pilar bekannt, dass sie sich verlobt haben. Gut ein Jahr später ist es nun auch so weit: Das Paar hat sich vor jeder Menge Star-Gästen das Jawort gegeben.

In Sevilla, der Heimatstadt des Real Madrid-Kapitäns, haben sich die Brautleute in einer Kathedrale die ewige Liebe geschworen. Danach folgte für ungefähr 100 Gäste eine Party auf dem Anwesen des Sportlers in einer traumhaften Kulisse vor Sevilla. Unter den Gästen tummelten sich einige hochkarätige Promis wie David (44) und Victoria Beckham (45), Luka Modrić (33) oder Jordi Alba. Musikalisch soll laut spanischen Medienberichten niemand Geringeres als die Rockband AC/DC für Stimmung gesorgt haben. Foto-Beweise gibt es hierfür nicht, weil jeder Gast am Eingang sein Handy abgeben musste.

Fußball-Liebling David kommentierte das Liebes-Spektakel in seiner Instagram-Story. "So ein wunderschöner Tag gestern in Sevilla. Mit Pilar und Sergio durften wir wunderbare Erinnerungen erschaffen", so der Vierfach-Papa. Dazu veröffentlichte er einen Schnappschuss von sich und Posh auf dem Weg zur Feier.

