Sergio Ramos (34) ist stolzer Familienvater! Der spanische Fußballprofi ist seit 2012 mit seiner Frau Pilar Rubio zusammen. Nach drei gemeinsamen Söhnen verkündete das Paar im Januar, dass weiterer Nachwuchs unterwegs ist. Am vergangenen Sonntag war es dann so weit: Die frischgebackenen Eltern konnten ihr viertes Kind in die Arme schließen – ihren Sohn Maximo Adriano. Kurz nach der Geburt gibt es nun einen knuffigen Schnappschuss der ganzen Rasselbande!

Zwei Tage nach der Entbindung posierten Sergio und seine Frau mit den Kindern vor dem Krankenhaus in Madrid. Glücklich lächeln die Eheleute in die Kamera, während die brünette Beauty den Neugeborenen auf dem Arm hält. Ihr ältester Spross (6) trägt den Namen seines Vaters, der kleine Marco kam zwei Jahre nach seinem Bruder auf die Welt und Alejandro ist mittlerweile zwei Jahre alt.

Bereits kurz nach der Geburt machte Sergio auf Instagram deutlich, wie happy er über sein neuestes Familienmitglied ist – und richtete gleichzeitig liebevolle Worte an seine Pilar: "Mama und Baby geht es sehr gut. Ich bin so stolz auf dich, meine Liebste. Ich liebe dich so wahnsinnig!"

Instagram / sergioramos Sergio Ramos mit seiner Frau Pilar und ihrem Sohn, Juli 2020

Instagram / sergioramos Sergio Ramos und Pilar Rubio mit ihren Söhnen Marco, Sergio Jr. und Alejandro

Getty Images Pilar Rubio und Sergio Ramos bei ihrer Hochzeit in Sevilla, 2019

