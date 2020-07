Sergio Ramos (34) darf sich über Zuwachs zu seiner Rasselbande freuen! Seit Ende 2012 gehen der spanische Profifußballer und seine Frau Pilar Rubio gemeinsam durchs Leben. Erst zu Beginn des Jahres überraschten die Eheleute ihre Fans mit erfreulichen Neuigkeiten: Nach ihren drei gemeinsamen Söhnen erwartete das Paar erneut Nachwuchs. Nun hat das Warten ein Ende: Sergio und seine Gattin sind zum vierten Mal Eltern geworden!

"Ich bin sehr glücklich, Maximo Adriano vorstellen zu dürfen", teilte der frischgebackene Vierfach-Vater am Sonntag stolz seinen Followern via Instagram mit. Freudestrahlend und überaus zufrieden strahlt die Beauty mit ihrem Spross im Arm in die Kamera, während sie von ihrem Mann einen dicken Schmatzer auf die Wange erhält. "Er wurde um 18:56 Uhr geboren und wog 3,27 Kilogramm", verkündete der Kicker weitere Details zu seinem Sohnemann.

Doch nicht nur die drei älteren Söhne Sergio, Marco und Alejandro dürften sich über ihr neues Geschwisterchen freuen – auch Sergios Fans zeigten sich von der Baby-Nachricht begeistert: "Herzlichen Glückwunsch!" und "Oleeee, alles Gute der Familie!" lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Und auch einige von Sergios Fußballkollegen wie Luka Modrić (34) gratulierten dem Sportler zu seinem Familienglück.

Getty Images Pilar Rubio und Sergio Ramos bei ihrer Hochzeit 2019

Instagram / sergioramos Sergio Ramos und Pilar Rubio mit ihren Söhnen Marco, Sergio Jr. und Alejandro

Francois Nel/Getty Images Luka Modrić, Fußballstar



