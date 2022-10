Sergio Ramos' Frau Pilar verrät: "Wir treiben es jeden Tag"

Sergio Ramos' (36) Frau Pilar Rubio war bezüglich ihres Sex-Lebens sehr ehrlich. Der Fußballstar, der lange Zeit beim Rekordverein Real Madrid unter Vertrag stand, ist vor zwei Jahren zum vierten Mal Vater geworden. Er und seine Frau Pilar begrüßten den kleinen Maximo Adriano auf der Welt und sind mittlerweile seit über zehn Jahren ein Paar. Doch von Alltagstrott ist bei Sergio und Pilar keine Spur zu sehen: Die zwei haben immer noch jeden Tag Sex.

Die spanische Reporterin sorgte jetzt mit ihrem Auftritt in der Talkshow "La Resistencia" für Aufsehen. "Heute habe ich keinen Sex, dank dir, weil ich bei dir bin", berichtete die vierfache Mutter dem perplexen Moderator. Doch damit nicht genug: "Wir treiben es jeden Tag, außer wenn ich in Madrid bin natürlich." Auch für das Problem mit den Kindern haben sie eine Lösung: "Meine Kinder sind um 21.30 Uhr im Bett. Sex ist Leben", stellte sie klar.

Aber das war nicht die einzige Beichte, die Pilar in der Talkshow ablegte. Auch ihren aktuellen Kontostand verriet sie dem interessierten Publikum: "Es ist ein bisschen chaotisch, weil ich in Spanien arbeite und in Frankreich lebe. Aktuell sind rund 52.000 Euro auf meinem Konto."

Getty Images Pilar Rubio, Sergio Ramos' Frau

Getty Images Sergio Ramos und seine Frau Pilar Rubio, Juni 2019

Getty Images Sergio Ramos, Fußballstar

