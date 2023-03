Süß: Fußballstar Sergio Ramos übt mit seinen Jungs Kopfbälle

Sergio Ramos (36) ist ein absoluter Familienmensch. Der spanische Fußballprofi ist seit 2012 mit seiner Frau Pilar Rubio zusammen. Nach drei gemeinsamen Söhnen verkündete das Paar im Januar 2020, dass weiterer Nachwuchs unterwegs ist. Sechs Monate später war es dann so weit: Die frisch gebackenen Eltern konnten ihr viertes Kind in die Arme schließen. Und der Nachwuchs soll offenbar in die Fußstapfen ihres berühmten Papas treten.

Sergio teilte in seiner Instagram-Story nämlich ein süßes Video: Mit seinen drei ältesten Jungs sitzt der Vierfachvater im Kinderzimmer. Immer wieder wirft er den Kindern einen Ball zu, die das Runde schießen oder zurück köpfen. Besonders sein ältester Sohn scheint sich bereits einiges von der Schusstechnik des ehemaligen Verteidigers von Real Madrid abgeguckt zu haben.

Für seine Familie hat Sergio wahrscheinlich inzwischen auch mehr Zeit. Im Februar verkündet der Verteidiger das Ende seiner Karriere mit dem spanischen Nationalteam: "Die Zeit des Abschieds von der Nationalmannschaft, unserer geliebten und aufregenden Roja, ist gekommen", schreibt der 36-Jährige in einem emotionalen Post auf Instagram.

Getty Images Sergio Ramos' Jubel nach einem Tor

Instagram / sergioramos Sergio Ramos spielt mit seinen Kindern Fußball

Getty Images Sergio Ramos, Fußballstar

