Kicker-Ehefrau Pilar Rubio erleidet Jetski-Unfall in TV-Show

Pilar Rubio sorgt für einen atemlosen Moment. Die Ehefrau des spanischen Fußballers Sergio Ramos (37) moderierte eine Reality-Spielshow der anderen Art. "Discovery Canary Islands" lässt Teilnehmer aus acht europäischen Ländern in einem harten Wettkampf um 50.000 Euro antreten. Auf acht Inseln müssen sich die Promis verschiedenen Spielen stellen. Deutschland wird dabei von Paradiesvogel Sam Dylan (32) vertreten. Doch jetzt sorgt die Moderatorin selbst für Aufruhr: Pilar überschlug sich bei den Dreharbeiten mit einem Jetski.

Gefilmt wurde das ganze Spektakel bereits vergangenes Jahr. Wie Bild nun aber berichtet, soll es am Strand einer der Inseln zu einem verheerenden Unfall gekommen sein. Die Spanierin sollte eigentlich in einem hollywoodreifen Stunt mit einem Jetski an den Strand brettern, um die Stars zu begrüßen. Doch weil eine Welle sie falsch mitnahm, war die Geschwindigkeit viel zu hoch. Das Gefährt soll sich erst überschlagen haben, bevor Pilar runterflog. Zum Glück waren die Sanitäter wohl sofort zur Stelle – die Journalistin soll mit Armschmerzen und einer Schürfwunde am Kinn davongekommen sein.

Einer, der Pilar bei der Genesung sicherlich unterstützt hat, ist ihr Ehemann Sergio. Der Fußballer und seine Liebste sollen unzertrennlich sein. Erst im Juli 2020 hatten sie ihre Liebe mit dem vierten Nachwuchs krönen können. Bei Instagram hatte er stolz die Geburt von Baby Maximo verkündet. Damit war ein weiterer Junge zu den bereits drei Söhnen gekommen.

Getty Images Sergio Ramos und seine Frau Pilar Rubio, Januar 2015

Pilar Rubio in London 2022

Sergio Ramos und seine Frau Pilar Rubio mit ihren Kindern, September 2023

