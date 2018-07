In der Fußball-Welt liegt mächtig viel Liebe in der Luft! Seit 2012 ist Sergio Ramos (32) mit der Moderatorin Pilar Rubio liiert. Inzwischen sind die Turteltauben sogar Eltern von drei zuckersüßen Kids. Verheiratet ist das Paar bislang nicht – doch nun ist es bald tatsächlich so weit: Der spanische Nationalkicker stellte seiner Liebsten im Urlaub endlich romantisch die Frage aller Fragen!

Wenige Tage nach dem WM-Finale kehrt wieder Ruhe in den Alltag der Sportler ein – oder eben auch nicht! Spanien schaffte es zwar nicht ins Endspiel, doch diese Enttäuschung ist aufgrund der freudigen Nachrichten aus Sergios Privatleben wohl schnell vergessen: Der Kicker ist verlobt! "Sie hat Ja gesagt! Ich liebe dich, für immer", schrieb der 32-Jährige überglücklich auf seinem Instagram-Profil. Dazu teilte er zwei verliebte Schnappschüsse von sich und seiner zukünftigen Frau – einer davon ist wohl gleich nach dem Antrag geschossen worden.

Der Fußballer ist nicht der Einzige, der nach der Weltmeisterschaft in Russland den Fokus voll und ganz auf seine Gefühle legt. DFB-Star Kevin Trapp (28) hielt ebenfalls nur wenige Tage nach dem bitteren Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft um die Hand seiner Freundin Izabel Goulart (33) an.

Instagram / sergioramos Sergio Ramos und Pilar Rubio mit ihren Söhnen Marco, Sergio Jr. und Alejandro

Anzeige

Instagram / sergioramos Sergio Ramos und Pilar Rubio

Anzeige

KCS Presse / Splash News Kevin Trapp und Izabel Goulart in St. Bart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de