Ein herber Verlust für die Fashion-Welt: Die Designerin Gloria Vanderbilt (✝95) ist gestorben. Vor allem in den 70er Jahren hatte sich die Mutter des CNN-Moderators Anderson Cooper (52) einen Namen mit ihren Kollektionen und Parfüms gemacht – schließlich galt sie sogar als eine der Erfinderinnen von Designer-Jeans. Vor einigen Wochen musste die Modeschöpferin in eine Klinik eingewiesen werden, die Ärzte diagnostizierten bei ihr Magenkrebs. Am heutigen Montag starb die Designerin mit 95 Jahren an der Krankheit.

Ihr Sohn Anderson Cooper bestätigte ihren Tod und widmete seiner Mutter einen rührenden Nachruf im amerikanischen Fernsehen. Auf CNN ließ er mitteilen: "Vor Kurzem mussten wir sie ins Krankenhaus bringen. Dort erfuhren wir dann, dass sie Magenkrebs im fortgeschrittenen Stadium hat und das dieser gestreut hätte." Den Kampf gegen die Krankheit verlor Gloria nach wenigen Wochen, aber: "Sie glaubte an die Liebe, mehr als an alles andere. Gloria Vanderbilt ist gestorben, so, wie sie gelebt hat: zu ihren eigenen Bedingungen", hieß es in dem TV-Statement weiter.

Vor drei Jahren hatten Gloria und Anderson gemeinsame Lebenserinnerungen in dem Buch "The Rainbow Comes and Goes: A Mother and Son Talk About Life, Love and Loss" veröffentlicht und darin einen seltenen Einblick in ihre besondere Beziehung gegeben. "Als meine Mama 91 wurde, wollte ich die Zeit, die uns blieb, nutzen. Es sollte zwischen uns nichts ungesagt bleiben, ich wollte nicht, dass ich noch Fragen hatte, wer sie ist und wie ihr Leben verlief", kommentierte Anderson damals das Buch gegenüber People.

Getty Images Gloria Vanderbilt im Oktober 2004

Getty Images Anderson Cooper, CNN-Moderator

Getty Images Gloria Vanderbilt, Designerin



