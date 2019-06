Endlich wieder ein virtuelles Lebenszeichen von Helene Fischer (34)! Im Januar hatte die Schlagerikone angekündigt, sich eine Auszeit zu nehmen. Seither gab zwar zwei nicht-öffentliche Konzerte, ein Interview und einen neuen Song – doch die Musikerin meldete sich wie angekündigt in den vergangenen Monaten nicht selbst bei den Fans zu Wort. Doch nun beendete Helene ihre Social-Media-Pause vorübergehend und kehrte wortgewaltig zurück.

Am Montagmittag veröffentlichte die 34-Jährige auf Instagram ein Video zu ihrem neuen Lied "See You Again", dem Titelsong des Kinofilms "Traumfabrik". Dazu formulierte die Sängerin eine ausführliche Botschaft an ihre Fans, in der sie gleich klarstellte: Dieses Posting ist nicht das Ende ihrer Offline-Zeit! Nach zwei aufregenden Jahren brauche sie Zeit und Ruhe, um Energie für neue Projekte zu tanken und sich auf Freunde und Familie zu konzentrieren. "Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschen- und Lebenszeit gehe und einfach mal Job Job sein lasse und in vollen Zügen das Leben genieße, mit allem Drum und Dran – auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr, denn so schmeckt das Leben", schrieb Helene mit einem zwinkernden Emoji.

Damit ist auch klar: Helene gibt ihre Karriere nicht auf, wie einige Fans nach Ankündigung der Auszeit befürchtet hatten. "Passt auf euch auf und ich melde mich hin und wieder", schloss die Freundin von Thomas Seitel ihren Beitrag. Was haltet ihr von dem Posting? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Helene Fischer im Januar 2019 in Berlin

Helene Fischer bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten", 2019

Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

