Helene Fischer (34) sorgt für große Unruhe bei ihren Fans! In der Musikshow "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen (37) hatte die Sängerin im Januar unter Tränen verkündet, sich in den kommenden Monaten aus dem Schlagerbusiness zurückziehen und mehr Zeit für sich haben zu wollen. Mitte des Monats setzte die Blondine dann auch ihren letzten Post auf einem ihrer Social Media-Kanäle ab – seitdem ist es ruhig um die "Achterbahn"-Interpretin geworden. Ihre Bewunderer sind nun verunsichert: Bedeutet das jetzt etwa das endgültige Karriere-Aus?

Am 13. Januar veröffentlichte Helene eine Reihe Bilder auf ihrem Facebook-Account. Sehr emotional bedankte die 34-Jährige sich bei ihrem Team – und hinterließ damit ihre letzte Spur im Netz. Ihre Community trifft das hart: "Ich vermisse sie so...", "Große Sehnsucht!" und "Egal, ob dein Liebesleben völlig durcheinander ist, aber nichts mehr von sich hören lassen, geht gar nicht. Oder ist die Karriere beendet?", machen Fans ihrem Unmut in den Kommentaren Luft. Doch hängt Helene in ihrer Auszeit wirklich das Mikrofon an den berühmten Nagel?

Bisher sieht es zumindest so aus: Weder ein neues Album noch eine Bühnentour stehen für 2019 bisher auf der To-do-Liste der gebürtigen Russin. Könntet ihr euch eine Schlagerwelt ohne Helene vorstellen? Stimmt unten ab.

WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions 2019 – Das große Fest der Besten"

Anzeige

ZDF / Michael Zargarinejad Helene Fischer (m.) bei der "Helene Fischer Show" 2018

Anzeige

Becher/WENN.com Helene Fischer beim Echo 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de