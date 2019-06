Große Trauer bei Königin Silvia (75) und König Carl Gustaf (73)! Eigentlich ist das schwedische Königspaar bekannt dafür, seinem Volk stets ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ob bei Großveranstaltungen mit ihren Kindern und Enkelkindern, in trauter Zweisamkeit oder während diverser Staatsbesuche – Silvia und Carl Gustav sind meist positiver Stimmung. Nun trübt die Nachricht von einem tragischen Unfall die Atmosphäre: Ihre Freundin Ann-Christine Wallenberg ist am Wochenende tödlich verunglückt.

Wie das Boulevardblatt Expressen berichtet, hatte "Anki", wie sie von Freunden genannt wurde, am Samstag gemeinsam mit einem Freund eine Segeltour auf dem Genfer See unternommen. Als plötzlich ein starker Sturm aufkam, schlug die Ausflugsidylle schlagartig ins Gegenteil um: Das Boot des Duos kenterte und begann zu sinken. Wie Ankis Bruder Stefan Magnusson erklärte, habe sie sich wahrscheinlich in den Bootsleinen verfangen und sei schließlich ertrunken. Ihre Begleitung überlebte das tragische Unglück hingegen.

Die Hobbyseglerin lernte die Königsfamilie in den 80er Jahren kennen und hegte seitdem eine enge Freundschaft zu den Royals. Weil sie wenig später nach London zog, nahm sie auch Prinzessin Madeleine (37) und deren Freundin Louise Gottlieb bei sich auf, als diese zwischen 2001 und 2002 in der englischen Hauptstadt lebten.

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden, 2017

Getty Images Königin Silvia von Schweden im Oktober 2016

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden auf der USA Thank You Gala 2016



