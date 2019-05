Von Grummel-Laune (fast) keine Spur an König Carl Gustafs Ehrentag! Das Oberhaupt der schwedischen Royals feierte am Dienstag seinen 73. Geburtstag. Wie auch im Vorjahr wurde zu diesem Anlass eine Parade organisiert, die der Monarch mit seiner Familie vom Balkon des Schlosses aus verfolgte. Dabei durften natürlich auch die geliebten Enkel Estelle (7) und Oscar (3) nicht fehlen – und der sonst oft eher finster dreinblickende Dreijährige strahlte und verteilte gut gelaunt Küsschen!

Während Estelle und ihre Mutter Victoria (41) mit ihren rosafarbenen Mänteln und geblümten Oberteilen im Partnerlook punkteten, tauchte Oscar in einem grau-blauen Anzug auf. Von Mamas Arm aus beobachtete der Kleine gespannt, was sich auf dem Schlossplatz in Stockholm abspielte. Dabei bedachte er die Kronprinzessin mit Schmatzern, Umarmungen und einem kräftigen Knuff in die Wangen. Aufnahmen mit Seltenheitswert, denn der Dreijährige bringt die Royal-Fans meist eher mit ernster Miene bei Royal-Events zum Schmunzeln.

So hatte Oscar im vergangenen Jahr ganz offensichtlich deutlich weniger Lust, den großen Tag seines Opas mitzufeiern. Aber so ganz müssen seine Fans auch 2019 nicht auf den legendären Schmollmund verzichten. Von Papa Daniels (45) Arm aus schien Klein-Oscar viel weniger Spaß zu haben – und setzte wieder sein berühmtes Grummel-Gesicht auf.

