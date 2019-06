Wirbel bei den Wollnys! Im Mai schockte Estefania (17) ihre Follower mit einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus. Bis heute hat die Sängerin ihren Fans nicht genau sagen können, was eigentlich los ist – denn auch die Ärzte konnten bisher keine endgültige Diagnose stellen. Die Zeit in der Klinik geht an der 17-Jährigen allerdings nicht spurlos vorbei: Sie hat in den vergangenen Wochen fast zehn Kilo Gewicht verloren!

In ihrer Instagram-Story offenbarte die einstige DSDS-Teilnehmerin, dass aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme die Pfunde purzeln würden: "Bis jetzt fast zehn Kilo durch meinen Aufenthalt im Krankenhaus", antwortete sie auf die User-Frage, wie viele es denn genau seien. Trotz der Strapazen macht der Wollny-Spross weiter und stürzt sich in die Arbeit: "Eine Sache, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe, ist die Fertigstellung meines nächsten Songs, den ich schon vor einigen Wochen aufgenommen habe. Mir gibt er Kraft", schrieb sie zu einem kurzen Teaser ihrer neuen Single.

Doch Estefania ist nicht das einzige Sorgenkind der Familie: Kurz nach ihrer Schwester musste sich auch Loredana (15) behandeln lassen. Was dieser Wollny-Tochter fehlt, ist allerdings ebenso wenig bekannt. "Am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass ein schöner Moment dabei war, der dich lächeln ließ", gab sich die Teenagerin zuversichtlich.

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Estefania Wollny

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Sängerin Estefania Wollny

Anzeige

Instagram / loredanawollny2542 Loredana und Estefania Wollny im Krankenhaus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de