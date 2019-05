Ein erneuter bitterer Schlag für die Wollnys – ein weiteres Familienmitglied liegt im Krankenhaus! Nachdem es Silvias (54) Partner Harald Elsenbast (58) nach seinem Herzinfarkt langsam wieder besser geht, machte Tochter Estefania (17) vor wenigen Tagen mit einem Foto Schlagzeilen: Sie zeigte sich im Klinikbett an eine Infusion angeschlossen. Doch anscheinend geht es nicht nur der Sängerin schlecht – auch ihr jüngeres Geschwisterchen Loredana (15) befindet sich in stationärer Behandlung!

Die 15-Jährige teilt das beunruhigende Foto auf ihrem Instagram-Account: Darauf sieht man die Schülerin sichtlich geschwächt in einem Rollstuhl sitzen, am rechten Arm trägt sie eine Bandage, am linken Handgelenk ein Patienten-Band. Hinter ihr steht stärkend Schwester Estefania – sie lächelt. Was mit den beiden los ist und warum die Wollny-Mädchen sich im Krankenhaus befinden, geben sie nicht bekannt. Loredana postet lediglich diese aufbauenden Worte: "Am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass ein schöner Moment dabei war, der dich lächeln ließ."

Ob die Wollny-Kinder die Fans bald über ihren Gesundheitszustand aufklären? Immerhin kündigte Estefania auf Instagram vor wenigen Tagen noch an: "Einige von euch haben gefragt, was los ist, dazu wird es in der nächsten Zeit ein Statement geben."

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Loredana Wollny

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im Krankenhaus

Die Wollnys, RTL II Loredana und Estefania Wollny

