Jenny Frankhauser (26) hat's so richtig erwischt: Seit Donnerstag ist klar, dass die einstige Dschungelkönigin wieder in festen Händen ist – der Glückliche heißt Hakan Akbulut! Die 26-Jährige war lange auf der Suche, denn nach einer kurzen Liaison mit ihrem Ex Rafael hatte sie keinen Mann an ihrer Seite. Dass Jenny nun das volle Liebes-Paket möchte, verriet sie bereits Ende des vergangenen Jahres – deshalb stellt sich nun die Frage: Wird sie mit Hakan sogar eine Familie gründen?

"Ich will nicht irgendjemanden. Wenn ich jetzt meinen nächsten Partner habe, dann plane ich auch eine richtig feste Beziehung – auch mit Kindern und zusammenziehen", zeigte sich Jenny im Promiflash-Interview im November entschlossen. Das lässt vermuten, dass sie sich das Fitnessmodel gut ausgesucht haben könnte, um mit ihm diese großen Pläne auch in die Tat umzusetzen.

Da Hakan sie so akzeptiere, wie sie ist, sei sie total hin und weg von ihm: "Sogar meine Lipödem-Beine findet er schön", äußerte sie in einem aktuellen Statement gegenüber Promiflash stolz. Und mehr noch – in ihrem Partner sehe sie den Deckel, nach dem sie so lange gesucht hatte. "Und plötzlich warst du einfach da", kommentierte sie zudem ein erstes Pärchenbild auf Instagram. Glaubt ihr, dass Jenny mit Hakan ihre Familienpläne umsetzen wird? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Fitnessmodel

Bieber, Tamara / ActionPress Jenny Frankhauser bei der Verleihung der Goldenen Sonne 2019

Halisch, Jörg / ActionPress Jenny Frankhauser, Sängerin

