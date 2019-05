Diese Nachricht dürfte für Herzrasen bei den Fans von Ed Sheeran (28) sorgen! Erst am vergangenen Freitag hatte der Sänger gemeinsam mit seinem Kumpel Justin Bieber (25) nach geheimnisvollen Schnappschüssen das Rätsel gelöst: Sie teilten ihren Song “I Don’t Care” mit der Welt – der seitdem schon einige Rekorde brechen konnte. Doch Ed scheint noch nicht genug zu haben: Er bringt gleich ein ganzes Album auf den Markt – und das nicht allein!

Nachdem er für seine Single “Cross Me”, die er mit Chance the Rapper (26) und PnB Rock aufgenommen hat, die Werbetrommel gerührt hat, kündigte der britische Rotschopf an: Die dazugehörige Platte wird bereits am 12. Juli auf den Markt kommen! Seit seine EP “No.5” im Jahr 2011 rausgekommen war, habe er eine weitere CD mit vielen anderen Stars produzieren wollen: “Also habe ich mit ‘No.6’ angefangen, als ich letztes Jahr auf Tour war. Ich bin ein großer Fan von allen Künstlern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und es war ein großer Spaß, das zu machen.”

Ed postete auch gleich noch ein Foto von der Trackliste – auf der sind allerdings nur die Titel der Lieder zu lesen. Der 28-Jährige zensierte für den Überraschungseffekt kurzerhand bis auf Justin alle anderen Künstler, mit denen er zusammengearbeitet hat.

