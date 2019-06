Herzogin Meghan (37) hat ein Herz für Vierbeiner! Eigentlich hat die frischgebackene Mama mit ihrem sechs Wochen alten Söhnchen Archie Harrison bereits alle Hände voll zu tun. Zudem steht in wenigen Wochen auch die Taufe des Mini-Royals bevor. Und trotzdem meldet sich die 37-Jährige nun mit einer ganz persönlichen Bemerkung im Jahresrückblick eines Tierheims zu Wort – und erklärt, wie bereichernd es sein kann, ein Haustier zu adoptieren.

"Als stolze Besitzerin von Tierheim-Hunden kenne ich aus persönlicher Erfahrung die Freude, die ein adoptiertes Tier ins Haus bringen kann", erzählt die gebürtige US-Amerikanerin in dem Bericht des Londoner Mayhew Animal Home, wie das britische Magazin Hello! berichtet. Gleichzeitig mahnt sie aber auch, eine Anschaffung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: "Die Wahl, ein Tier zu adoptieren, ist eine große Entscheidung, die viel Verantwortung mit sich bringt." Meghans Engagement für das Tierheim ist dabei nicht ganz zufällig, sie selbst ist nämlich Schirmherrin der Einrichtung.

Einen ihrer eigenen Tierheim-Hunde musste die Herzogin schweren Herzens in Toronto zurücklassen: Labrador-Schäferhund-Mischling Bogart war zu alt für den strapaziösen Langstreckenflug über den Atlantik. An ihrer Seite befindet sich nun Beagle Guy, über den sogar schon ein Kinderbuch geschrieben wurde, in dem es um seinen sozialen Aufstieg aus dem Tierheim ins britische Königshaus geht.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison

Getty Images Herzogin Meghan in Neuseeland im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

