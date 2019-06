Ihr Glück steht Jennifer Frankhauser (26) deutlich ins Gesicht geschrieben! Erst seit Donnerstag haben alle Fans der Dschungelcamp-Königin von 2018 die schöne Gewissheit: Jenny ist frisch verknallt! Gegenüber Promiflash bestätigte die Sängerin, dass sie in Hakan Akbulut einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden hat. Kurz nach dem Beziehungs-Outing folgte auch prompt das allererste Pärchen-Pic der beiden im Netz und das beweist: Jenny und ihr Hakan sind so verliebt!

Auf Instagram teilte die 26-Jährige ein Foto, auf dem sich die beiden Turteltauben regelrecht anschmachten. Sanft streicht Hakan seiner Liebsten übers Gesicht, während sie ihren Herzmann mit ihrem Arm umfasst und zu einem Kuss ausholt. "Und plötzlich warst du einfach da", schrieb sie dazu. Von den Fans der Musikerin regnet es zahlreiche Herz-Emojis und auch einige Promis gratulieren zu Jennys neuem Beziehungsstatus. So schrieb beispielsweise Daniela Büchner (41): "Yeah, du hast nur das Beste verdient. Genieße jede Minute!"

Gegenüber Promiflash kam die pfälzische Schönheit aus dem Schwärmen für das Fitness-Model gar nicht mehr heraus. "Ja! Ich bin sehr glücklich. Endlich habe ich meinen Deckel gefunden. Ich bin von Kopf bis Fuß in ihn verliebt", lautete ihr Statement. "Er bringt mich einfach immer zum Lachen und gibt mir das Gefühl, wunderschön zu sein", meinte sie weiter.

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Model

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juni 2019

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Fitness-Influencer

