War diese Trennung schon lange abzusehen? Seit Donnerstag ist klar, dass Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) aus der gemeinsamen Charity mit Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) aussteigen. Die Herzogin und der Herzog von Sussex werden sich in Zukunft eigenen Projekten widmen. An dieser Entscheidung soll die angespannte Stimmung zwischen den beiden Schwägerinnen nicht ganz unschuldig sein. Dass die Chemie zwischen Meghan und Kate nicht die beste ist, war wohl schon zu Beginn deutlich.

Im Februar 2018 hatte die gebürtige Amerikanerin ihren ersten offiziellen Auftritt im Dienst der britischen Krone. Die damalige Verlobte von Harry wurde als neue Schirmherrin der Royal Foundation vorgestellt. Doch schon zu diesem Zeitpunkt wurden Probleme publik. "Es gab diesen bemerkenswerten Moment, als die Gruppe gefragt wurde, ob es Konflikte gegeben habe und sofort ein 'Oh, ja!' aus William herausplatzte, was schon beinahe einem Stöhnen gleichkam", meinte die Körpersprachenexpertin Judi James gegenüber Mirror. Über diese Aussage hätten wohl alle vier auf dem Podium peinlich berührt gelacht.

Zudem seien die beiden Frauen einfach zu unterschiedlich in ihrer Art. Meghans Energie habe Kate möglicherweise verschreckt. "Sie war eloquent und selbstbewusst und klang sehr nach jemandem, der sofort loslegen will und so viele Dinge wie möglich innerhalb kürzester Zeit verändern will", fügte die Analystin hinzu.

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate im März 2019

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry, Meghan Markle, Herzogin Kate und Prinz William in London

SIPA PRESS/ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2019

