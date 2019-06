Es liegt Liebe in der Luft! Am Donnerstag machte Jenny Frankhauser (26) die schöne Nachricht offiziell: Sie hat in Fitness-Model Hakan Akbulut ihren Traummann gefunden und ist überglücklich. Ihre Beziehung bestätigte die Sängerin mit einem professionell geschossenen Pärchenfoto, auf dem sie ihrem Freund tief in die Augen schaut. Nun legte Jenny mit einem weiteren Liebesbeweis nach: Sie teilte im Netz ihr erstes gemeinsames Couple-Selfie!

Das breite Lächeln der Frischverliebten spricht Bände! Am Freitag postete Jenny in ihrer Instagram-Story ein Bild, auf dem sie sich eng an ihren Hakan schmiegt und in die Kamera strahlt. Und auch der Muskelmann teilte auf seinem Account ein Foto mit seiner Freundin, auf dem sich die zwei verliebt anschmachten. "Wir sind wie ein Kartenspiel. Verschiedene Farben und Symbole, die aber nur als ganzes Set funktionieren", kommentierte er die romantische Momentaufnahme.

Wie glücklich Hakan seine Liebste macht, schilderte Jenny auch bereits im Interview mit Promiflash: "Er bringt mich einfach immer zum Lachen und gibt mir das Gefühl, wunderschön zu sein, sogar meine Lipödem-Beine findet er schön", schwärmte die Tochter von Iris Klein (52) über ihren neuen Freund.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im Februar 2019

Instagram / hakan.akbulut.official Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Hakan Akbulut

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Dschungelkönigin 2018

