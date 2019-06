Was für eine Ehre! Das Modemagazin Vogue ist scheinbar ganz begeistert von den beiden royalen Damen Herzogin Kate (37) und Herzogin Meghan (37). Bereits vor drei Jahren zierte erstere das Cover der beliebten Zeitschrift. Jetzt soll es ihre Schwägerin gleichtun und in ihre Fußstapfen treten. Die Herzogin von Sussex wird in der britischen Ausgabe erscheinen – allerdings nicht wie Kate auf der Titelseite.

Der Chefredakteur der Modezeitschrift versuche laut The Sun bereits seit Jahren, die ehemalige Schauspielerin für ein Fotoshooting vor die Linse zu bekommen – jetzt konnte er die 37-Jährige wohl endlich überzeugen. Die frischgebackene Mama habe ihre Zusage gegeben. Jedoch nur unter der Bedingung, dass es bei dem Termin nicht um ihre Familie, ihr Baby oder ihr Leben als Herzogin von Sussex gehe.

Auch ihr kleiner Sohnemann Archie soll unter keinen Umständen fotografiert werden. Stattdessen möchte die Frau von Prinz Harry (34) mit ihrer Fotostrecke einen Beitrag zum Thema "Stärkung der Rolle der Frau" beisteuern. Was haltet ihr davon, dass Meghan demnächst in der Vogue zu sehen sein wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate im März 2019

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2019

