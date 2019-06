In einigen Teilen der Welt wird momentan der sogenannte Pride Month gefeiert. Anlässlich des besonderen Monats hissen viele Menschen die Regenbogenfahne, ein Symbol für Vielfalt, Toleranz und die LGBTQ-Community. Doch genau das hat die Trump-Administration ihren Botschaften verboten. An den offiziellen Fahnenmasten der US-Vertretungen im Ausland dürfen die Flaggen als Zeichen von Solidarität nicht wehen. Ein Youtuber reagierte darauf mit einer einzigartigen Aktion!

Internet-Star Elijah Daniel (25) ließ sich etwas ziemlich Außergewöhnliches einfallen, um gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump (73) zu protestieren. Er kaufte kurzerhand die Stadt Hell in Michigan und gab ihr einen neuen Namen. Als neuer Besitzer des Ortes wandte er sich an seine Fangemeinde und erklärte auf Twitter: "Mein erstes Amtshandeln ist, dass ich die Stadt in Gay Hell (dt. Schwulen-Hölle) umbenannt habe." Außerdem ließ der 25-Jährige erklären, dass dort nur Pride-Flaggen wehen sollten. Smarter Schachzug!

Im Interview mit NBC erklärte Elijah, dass das Ganze eine humorvolle Aktion sein sollte, um die Aufmerksamkeit seiner jungen Fans zu gewinnen. "Ich habe ein junges Publikum, das zwischen 16 und 24 ist, das nicht in Politik involviert ist, solange das Ganze nicht lustig aufgearbeitet ist." Mit dem Kauf der Stadt soll es sein Ziel gewesen sein, "einfach Spaß zu haben" und seine Abonnenten dazu zu bekommen, "politisch aktiv zu werden."

