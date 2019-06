Ist der amerikanische Präsident etwa schon ein bisschen vergesslich? Seit Montag ist Donald Trump (72) mit seiner Familie auf Staatsbesuch in Großbritannien. Auf seiner Agenda stand natürlich auch ein Besuch bei den Royals. Wie auch letztes Jahr unterliefen dem US-Staatsoberhaupt mal wieder einige Fauxpas am britischen Hof: So berührte er Queen Elizabeth II. (93) am Rücken – ein absolutes No-Go. Das sollte aber nicht sein letzter Fehltritt bleiben. Der Twitterkönig vergaß doch glatt, was er der Monarchin bei seinem letzten Besuch geschenkt hatte.

Während eines Rundganges durch die Kunstsammlung des Buckingham-Palastes am vergangenen Montag wurde dem Präsidenten die Ehre zuteil, ein paar ganz besondere Werke bewundern zu dürfen. Als die Queen laut Royal-Expertin Emily Andrews schließlich bei einem Pferd aus Zinn halt machte, fragte sie ihn, ob er sich an das kleine Sammlerstück erinnere. Wie die Adelskennerin auf Twitter erklärte, soll er mit "Nein" geantwortet haben. Glück für Donald: Seine Frau Melania Trump (49) konnte die peinliche Situation entschärfen: "Ich denke, wir haben das der Queen überreicht."

Dieser Fauxpas macht schon fast den Anschein, als hätte der Amerikaner das Geschenk 2018 gar nicht selbst ausgesucht. Dabei war die Idee wirklich gut, denn: Es ist allgemein bekannt, dass die Queen eine große Vorliebe für Pferde hegt. Kein Wunder: Schließlich bekam die Königin ihr erstes Pony mit gerade mal vier Jahren geschenkt.

Twitter / @byEmilyAndrews Geschenk von Donald Trump an Queen Elizabeth II.

Getty Images Melania und Donald Trump mit Queen Elizabeth II. (M.) im Juni 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. mit einem Pferd

